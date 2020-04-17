شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إجراءات كورونا تخلص العتبة والموسكى من إشغالات استمرت 30 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكورونا وجه أخر، حيث خلصت إجراءات وخطة مواجهة الفيروس المستجد، منطقة العتبة بالقاهرة من إشغالات عانت المحافظة من إزالتها أكثر من 30 عاما، ولم تتمكن من ذلك إلا هذه الأيام بعد تكاتف كل الأجهزة المعنية لمنع التجمعات الشعبية التى تشهدها مناطق مثل العتبة والموسكى بوسط العاصمة.

ولم يقتصر إزالة الإشغالات بالعتبة والموسكى على الشوارع الرئيسية فقط ولكن امتدت يد أجهزة محافظة القاهرة داخل الشوارع الجانبية التى تحولت لحوارى يصعب المرور بها من كثرة الإشغالات والتعديات على طريق المشاه وتحولت إلى أسواق شعبية تمتلئ بالبضائع والزبائن.

ونفذت أجهزة محافظة القاهرة حملات مكثفة يومية لإزالة إشغالات الباعة الذين احتلوا الشوارع مرة أخرى مهددين بإنتشار فيروس كورونا وسط التزاحم الشديد الذى تشهده منطقتى العتبة والموسكى، وأسفرت هذه الحملات عن تكسير كل المخازن والتعديات العشوائية الموجودة بوسط شوارع المنطقتين.

Advertisements

ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نائب المنطقة الغربية اللواء إبراهيم عبد الهادى بضرورة المتابعة المستمرة للأوضاع بمنطقتى العتبة والموسكى لضمان عدم عودة احتلال الشوارع من الباعة الجائلين وعودة التكدسات التى تهدد بانتشار فيروس كورونا.

وقاد نائب المنطقة الغربية اليوم حملة مكبرة على منطقتى العتبة والموسكى للتأكد من عدم عودة الاشغالات و لمنع ازدحام المواطنين بالمنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والممتنعين على تنفيذ قرارات الدولة.

وقاد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، منذ يومين حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمنطقتى العتبة والموسكى، لمنع التجمعات حفاظا على سلامة وصحة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، ومنع انتشاره والمتابعة على منع تواجد الباعة الجائلين بنطاق العتبة والموسكى، موجها بإعادة الانضباط لمنطقة الموسكى والعتبة والتى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة و استمرار منع الباعة الجائلين لمنع الازدحام والتجمعات بتلك المناطق ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.