شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: سأصلى الجمعة ظهرا بالمنزل ..ومحاسبة من يخالف قرار غلق المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه سيصلى الجمعة اليوم ظهرا فى منزله، قائلاً: "إقامة الجمعة تدخل فى إطار الولايات العامة التى لا تنعقد إلا بإذن ولى الأمر أو من ينوب عنه وفى المساجد التى تحددها جهة الولاية المختصة، ولا تنعقد فى غير المساجد الجامعة، التى تحددها جهة الاختصاص، وهى فى عصرنا الحاضر وزارات الأوقاف والشئون الإسلامية أو الجهة التى تسند إليها إدارة شئون المساجد فى الدول التى ليس بها وزارات أوقاف أو شئون إسلامية، وإقامة الجمعة بالمخالفة لذلك افتئات على الدين والدولة".



وأشار جمعة إلى أنه وجه لجنة متابعة غلق المساجد برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى بتكثيف عملها اليوم الجمعة ومتابعة غلق المساجد، وعدم فتحها بأى حال من الأحوال وتحت أى ظرف من الظروف، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين

Advertisements

وتتكون اللجنة من عضوية كل من: "الشيخ صبري ياسين – رئيس قطاع المديريات، والمهندس إبراهيم القصاص – وكيل الوزارة للشئون الفنية، والدكتور أحمد عبد الرءوف – وكيل الوزارة للرقابة والتقويم، والدكتور نوح العيسوى، وكيل الوزارة لشئون المساجد ، والدكتور أيمن أبو عمر، وكيل الوزارة لشئون الدعوة ، والشيخ أحمد عبد المنعم – مدير عام التفتيش العام بالوزارة ".

وكانت وزارة الأوقاف، أكدت فى بيان سابق أنها ستنهى خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله ، وذلك في ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك ، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وأكدت الوزارة على إنهاء خدمة أى مقصر في ذلك هو العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر، وما يمكن أن يؤدى إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع، واتاحت للإبلاغ عن أى مخالفة فى ذلك الاتصال بالخط الساخن: 01008806466، أو التسجيل عبر موقع الوزارة الرسمى.