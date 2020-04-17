شكرا لقرائتكم خبر عن "لو عندك كلب أو قطة".. 5 معلومات مهمة عن انتقال كورونا بين الإنسان والحيوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الإعلان عن تسجيل 3 حالات إصابة لحيوانات أليفة، بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، نتيجة انتقاله إليهم من الأشخاص المخالطين لهم، شعر الكثير من مربيين الحيوانات الأليفة بحالة من القلق.

ويستعرض ”الخليج 365”، فى هذا التقرير، عددا من المعلومات الخاصة بانتقال العدوى بين الإنسان والحيوان:

1- فى حال إصابة حيوان بالفيروس، من صاحبه، لا يحدث أى ضرر للحيوان.

2- الحيوان المصاب بكورونا لا ينقلها للإنسان.

3- الإنسان هو العائل الوحيد لفيروس كورونا، وفق ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، أى أن الفيروس لا يعيش إلا داخل جسم الإنسان.

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4- الكورونا فيروس موجود ويُصيب الكلاب والقطط والجمال، لكن بفصائل وأنواع مختلفة عن التى تُصيب الإنسان.

5- لا يوجد أى دليل على انتقال فيروس كورونا مباشرة من الحيوانات للانسان، لكن يجب أيضا أن التعامل بحذر معهم.

وأكد عدد من الأطباء المتُخصصين، ضرورة الالتزام بالإجراءات التى أعلنتها وزارة الصحة للنظافة والوقاية من الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى الاهتمام أيضا بنظافة وتطهير الحيوانات كما الإنسان، باستخدام المطهرات الخاصة بالأغراض البيطرية، والأشخاص المصابين فعليا المصابون بكوفيد 19، عليهم الحذر الشديد، من الاتصال بالحيوانات حتى يتم معرفة المزيد من المعلومات حول طبيعة الفيروس، وترك مهمة العناية بالحيوان الأليف إلى أحد أفراد الأسرة من غير المصابين، وإلا فلابد من ارتداء قناع الوجه، وعدم مشاركة الحيوان للطعام أو تقبيله أو معانقته، والإلتزام بغسل اليدين قبل وبعد أي اتصال معهم.

كان قد تم الإعلان، عن تسجيل ثلاث حالات إصابة لحيوانات أليفة، بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، "كلبان في هونج كونج، وقطة في بلجيكا"، نتيجة انتقاله إليهم من الأشخاص المخالطين لهم.