شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء شمال القاهرة تنتهى من تحويل الخطوط الهوائية لأرضية بـ 50 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أنه تم الانتهاء من عرض الموازنة الخاصة بالشركة خلال الجمعية العمومية العادية للشركة برائسة المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ضمن فعاليات عقد الجمعيات العمومية العادية للشركة القابضة و شركاتها.

و أضاف عفيفي فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 " أنه الجمعية العمومية العادية وافقة على الموازنة الخاصة بالشركة للعام المالى 2020 /2021 ، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تحويل مسارات الخطوط الهوائية و تحويلها لكابلات أرضية بالكامل بنطاقة عمل الشركة بنسبة 100% بتكلفة 50 مليون جنيه.

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و أوضح عفيفى ، أنه تم الانتهاء من تحويل الخطوط الهوائية جهد متوسط إلى كابلات أرضية في عدد من المناطق منها أرض مرعى خط سويلم (القناطر)، عرب أبوالغيط سويلم (القناطر)، عزبة الرمل الخانكة، أبو الغيط الحى الجديد (القناطر)، سندبيس تفريعة السرايا (القناطر)، الاقتصادية (أجهور حاليا) القناطر، الأربعين ـ المطين (القناطر)، عرب أبوالغيط شركس (القناطر)، عرب العليقات (الخانكة).

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر اختتمت اليوم الخميس فعاليات انعقاد اجتماعات الجمعيات العامة للشركاتها والتى إستمرت على مدار أربعة ايام خلال الأسبوع الحالى وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد و تم خلال هذه الاجتماعات مناقشة واعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي القادم 2020 /2021 .

وتم التأكيد على شركات توزيع الكهرباء التسع بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاهتمام بالتواصل المستمر مع المشتركين لبحث شكواهم وسرعة حلها والرد عليها وتنفيذ عمليات الصيانة الدورية وعمليات الإحلال والتجديد للشبكات طبقاً للخطة الزمنية وخفض معدلات الأعطال وسرعة الإستجابة لها وخفض أزمنة الفصل للحفاظ على إستمرارية التغذية الكهربائية وتحسين الجهود الكهربائية لدى المشتركين مع خفض نسب الفقد وزيادة نسب التحصيل من خلال تفعيل الآليات الخاصة بالتحصيل عن بعد بواسطة التقنيات الحديثة والتغلب على التحديات والمعوقات فى سبيل تطوير والرقي بأداء قطاع الكهرباء .