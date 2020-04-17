شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشترط كتابة الاسم على الصدقة الجارية؟.. لجنة الفتوى بالأزهر تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يشترط كتابة الاسم على الصدقة الجارية؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، أَوْ عِلْمٌ ينتفع به" والصدقة الجارية هي الصدقة التي يطول الانتفاع بها ولا يشترط أن يكتب اسم الميت علي الشىء المتصدق به ، بل المناط والاعتبار بنية المتصدق قال "النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرئٍ مَا نَوَى.

وكانت قد قالت دار الافتاء المصرية أن التبرع بجهاز تنفس صناعى يعتبر صدقة جارية إن شاء الله، وذلك ضمن الاسئلة التى تتلقاها الدار حول الأحكام الشرعية عند نزول البلاء .

كما قد أكدت دار الإفتاء المصرية أنها لم تنشر أو تصدر أى فتوى متعلقة بصوم رمضان هذا العام فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد وما يشاع على صفحات السوشيال ميديا غير صحيح، داعية: اللهم بلغنا رمضان وقد كشفت عنا ما نحن فيه، مشددة على أنها ستعلن عن أى فتاوى جديد فى هذا الشأن.