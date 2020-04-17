شكرا لقرائتكم خبر عن كمقر بديل للعزل المنزلي.. جامعة الفيوم تستقبل 127 من الأطباء والعاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم إن المدن الجامعية بالجامعة أستقبلت يوم الخميس 127 فردا من أعضاء الهيئة الطبية بمستشفى الفيوم العام كمقر بديل للعزل المنزلي.

وأكد رئيس الجامعة أن كافة المحجوزين هم من الحالات السلبية التي أكدت كافة التحاليل الطبية لهم خلوهم من الإصابة، وأن تواجدهم فقط للاطمئنان عليهم، كبديل للعزل المنزلي، كما وأن تواجدهم داخل المدن الجامعية يتم بشكل منفصل تماما عن باقي المنشآت الجامعية، حيث يتم الدخول من بوابات خاصة خارج الحرم الجامعي، كما تقوم الجامعة بتوفير الرعاية الصحية لهم، من خلال أطقم طبية مدربة، إضافة إلى توفير تغذية صحية مناسبة لهم طوال فترة إقامتهم.

وأضاف أن ذلك الإجراء يأتي تأكيدا على الدور الذي تقوم به الجامعة في هذه المرحلة التي يتكاتف فيها الشعب المصري بكل طوائفه للخروج من هذه الجائحة التي تأثر بها العالم أجمع.