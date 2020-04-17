شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام ٣٨٨ كيلو أغذية بالشرقية لوجود تغير في خواصها الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بالزقازيق، حملة علي المنشآت الغذائية بالمدينة الزقازيق، بناء على تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمتابعة المكثفة والضرب بيد من حديد علي المنشآت الغذائية المخالفة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن إعدام ٣٨٨ كيلو جرام أغذية لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ٨ عينات من الأغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للإستهلاك الآدمي، وتحرير ٣ محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق منشأة غذائية مخالفة، لعدم وجود ترخيص.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، هذا بالإضافة إلي المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الدولة الوقائية، والإحترازية لمنع التكدس والتجمعات، ممثلة في إلغاء الأسواق، وغلق المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، وأماكن بيع المسليات، يومياً من الساعة ٥م حتي ٦ص، مع متابعة الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.