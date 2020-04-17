شكرا لقرائتكم خبر عن المتوفية في سيارة الإسعاف.. أهالي «بولين» يصلون متباعدين في جنازة ضحية كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى أكثر من 100 شخص من أهالي قرية بولين، التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة، صلاة الجنازة متباعدين عن بعضهم، على جثمان سيدة بعد وفاتها في مستشفى العجمى للعزل الصحي نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم تحويلها إليها، يوم 4 أبريل، من مستشفى الصدر بدمنهور للعلاج.

وقال جلال عبدالهادى، من أهالي قرية بولين، إن الأهالي أدوا الصلاة متباعدين عن بعضهم، ونظموا أنفسهم قبل الصلاة، موضحًا أن الصلاة تمت والجثمان في سيارة الإسعاف التي أتت فيها المتوفية، وأن الإمام كان يبعد عن أول صف من المأمومين حوالى مترين، بينما يبعد كل من المأمومين عن الآخر حوالى متر عن الذي بجواره، ويفصل كل صف عن الآخر مترين.

وأشار «عبدالهادى» إلى أن المواطنين المشاركين في الجنازة ارتدوا «كمامات» وكثير منهم غطى وجهه حتى لم يظهر منه سوى العينين، وأن الوحدة الوحدة المحلية للقرية قامت بتعقيم منطقة المقابر قبل بدء الدفن.

وأضاف «عبدالهادى» أن شقيق المتوفية استلم الجثمان من مستشفى العجمى، وتولت فريق من الصحة القيام بأعمال الدفن وفق قواعد وتعليمات وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن عدد المصابين بالفيروس في القرية وتوابعها بلغ 12 حالة، وأن تلك السيدة هي ثانى حالة وفاة في القرية بسبب الفيروس.