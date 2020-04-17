شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تطلق مبادرة «أنشطتنا في بيتنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة بالتعاون مع اتحاد طلابها ستطلق مبادرة في الفترة من 19 أبريل الجارى وحتى 15 مايو القادم، بعنوان «أنشطتنا في بيتنا»، بهدف إكساب الطلاب العديد من المهارات والتنمية الفكرية والتي تساعدهم على تجديد نشاطهم واستعادة تركيزهم خلال فترة تعليق الدراسة، تنفيذاً للاجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدولة لمنتع انتشار فيروس «كورونا المستجد»، وحرصاً من الجامعة على سلامة واستمرار ممارستهم للأنشطة.

وأوضح رئيس الجامعة- في تصريحات له مساء الخميس - أن المبادرة تهدف إلى ملئ أوقات فراغ الطلاب بنشاط مثمر، وخلق روح التنافس بينهم في الأنشطة المختلفة، والتعرف على آرائهم في كيفية إدارة الأزمات، وحثهم على البقاء في المنزل لحمايتهم وحماية ذويهم

ولفت إلى أن المبادرة تضم عدد من الأنشطة الطلابية تشمل: مسابقة أصوات من السماء عن تلاوة القرآن الكريم، والمراسل التليفزيوني، ومسابقة اقرأ وأرتقى عن الأنبياء والصحابة وزوجات الرسول، وتنفيذ عرض تقديمي أوفيلم قصير عن فيروس «كورونا المستجد»، يتضمن أعراضه، وكيفية الوقاية منه، وطرق إنتقاله، والأغذية الصحية للوقاية من المرض، بالإضافة إلى تنفيذ أفضل مشروع خدمة عامة بالبيئة المحيطة والمجتمع المحلي، ومسابقة قصة الخيال العلمي والأبحاث العلمية، ومسابقة فنان أون لاين وتشمل عزف وغناء فردي وإنشاد ديني وتمثيل فردي وفنون تشكيلية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه سوف يتم الإعلان عن المبادرة للإشتراك بها من خلال تطبيق إلكتروني على بوابة الجامعة الألكترونية، وصفحة الفيس بوك، وقناة اليوتيوب، وسوف يتم منح الطلاب الفائزين في المسابقات جوائز مالية قيمة.