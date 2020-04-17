شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء فترة الحجر الصحي للمصريين العائدين من الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل عدد من المصريين العائدين من الولايات المتحدة بانتهاء الحجر الصحي بمرسي علم، والتقطو الصور التذكارية مع عدد من موظفي الفندق، ورفعوا علم مصر.

وأنهت أجهزة البحر الأحمر الاستعدادات لمغادرة نزلاء الحجر الصحي بفندق مرسي علم على متن طائرة خاصة تقلهم إلى مطار القاهرة الدولي بعد قضائهم 14 يوماً تحت الحجر الصحي بعد عودتهم من أمريكا مطلع الشهر الجاري.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر على اللجنة الصحية اليوم بإنهاء إجراءات الكشف الطبى لجميع النزلاء المصريين العائدين من أمريكا والمقيمين بفندق مرسي علم تحت الحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكشف عاطف عثمان مدير الفندق السياحى والذي تم تخصيصه للحجر الصحي للمصريين العائدين من أمريكا أن لجنة صحية من مديرية صحة البحر الأحمر بدأت عملها في توقيع الكشف الطبى النهائي لجميع النزلاء استعدادا لمغادرتهم الفندق صباح اليوم الجمعة.

واوضح عثمان أنه تم تنسيق المغادرة على مجموعات منظمة تباعا للسهولة بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائب النزلاء ووضعها في أماكن أمام منطقة الاستقبال تمهيدا لنقلها إلى مطار مرسي علم عبر أتوبيسات مخصصة ومنعا للتكدس وتوفير وسائل الراحة التامة للضيوف لضمان وصولهم لذويهم سالمين.

وأشار عثمان عن سعادة غامرة لجميع المصريين النزلاء بالفندق على انتهاء مدة الحجر الصحي بسلامة دون الإصابه وعودتهم إلى بلادهم سالمين مضيفاً توجهوا بالشكر إلى إدارة فندق الإقامة وجميع العاملين لحسن ضيافتهم ومعاملة لائقة.

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وأعلن عدد من المصريين من نزلاء الفندق المشاركة في مباردة رد الجميل من خلال التبرع لصندوق تحيا مصر وذلك شكرا وعرفانا منهم للدولة المصرية التي حرصت على تخصيص طائرة خاصة لعودة المصريين العالقيين في أمريكا وحسن استقبالهم بفندق الإقامة بمرسي علم وسهولة الاجراءات عند وصولهم مطار مرسي علم الدولي وتوقيع الكشف الطبي عليهم فور نزولهم من سلم الطائرة بمعرفة الحجر الصحى والطب الوقائى بمعرفة صحة البحر الأحمر