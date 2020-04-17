شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلانها في مؤتمر كورونا.. ما هى خطة ترامب لإعادة فتح الشركات وموعد تنفيذها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته لإعادة فتح الشركات وعودة عجلة الاقتصاد في مؤتمره اليومي ضمن فريق مكافحة كورونا في البيت الأبيض، مشيراً إلى أن إدارته وضعت 3 مراحل لتلك العودة.

وخلال المؤتمر، قال ترامب إن الولايات المتحدة اجتازت ذروة الإصابات، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن منحنى الإصابات ثابت، وهو ما يعزز فرص عودة الحياة إلى طبيعتها.



ترامب يستمع إلى فاوتشي خلال المؤتمر

وفى تقرير لها، تحدثت شبكة سى إن إن الأمريكية عن تفاصيل خطة ترامب لعودة الاقتصاد، مشيرة إلى أنه قدم وثيقة من البيت الأبيض لجميع حكام الولايات المتحدة الخمسين ‏حدد خلالها نهجًا ثلاثي المراحل يبدأ بتاريخ 1 مايو، لتخفيف القيود التي تعتمد على عدد حالات الإصابة ‏بفيروس كورونا وحدود سعة المستشفيات.‏

ووفقًا للوثيقة، فإن المعايير للمرحلة الأولى تشمل انخفاضًا مستمرًا في الحالات على مدى ‏‏14 يومًا والعودة إلى ظروف ما قبل الأزمة في المستشفيات، وفى تلك المرحلة يجب أن يكون لدى الولايات "القدرة على إقامة مواقع الفحص والاختبار الآمنة والفعالة ‏بسرعة" ، كما جاء في الإرشادات ، و"توفير معدات الوقاية الشخصية الكافية بسرعة ‏وبشكل مستقل" في المستشفيات.‏



ترامب وفاوتشي خلال المؤتمر

يشجع النهج المرحلي جميع الأفراد على مواصلة ممارسات النظافة الجيدة مثل غسل اليدين ‏و"التفكير بقوة" في استخدام أغطية الوجه في الأماكن العامة. وتشجع الوثيقة أصحاب العمل ‏على تشريع الإبعاد الاجتماعي وفحص درجات الحرارة والاختبارات.‏

وفي المرحلة الأولى من إعادة الافتتاح، تشير الوثيقة إلى أن المدارس المغلقة حاليًا يجب أن ‏تظل كذلك ويجب على الموظفين القادرين على العمل عن بُعد مواصلة العمل من المنزل.‏

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وبحسب الوثيقة، يمكن أن تعمل الأماكن الكبيرة، بما في ذلك بعض المطاعم، وفقًا لبروتوكولات التباعد ‏الاجتماعي الصارمة كما يمكن فتح الصالات الرياضية طالما أنها تحافظ على إرشادات ‏المسافات الاجتماعية، ولكن يجب أن تظل البارات مغلقة.‏

بينما توصي المرحلتان الثانية والثالثة خفض القيود المفروضة تدريجيًا، بحسب سى إن إن.

وخلال مؤتمره، قال ترامب: "نحن لا نفتح كل شيء مرة واحدة ولكن خطوة واحدة دقيقة في ‏وقت واحد" ، مشيرا إلى أن كل ولاية يمكن أن تضع خطتها لإعادة فتح نفسها. وتابع: "إذا احتاجوا ‏للبقاء مغلقين ، فسوف نسمح لهم بذلك".‏

كما استعرض ترامب الخطة لكنه أصر على أن الأمر متروك للحكام الأفراد لاتخاذ القرار ‏في ولاياتهم عندما يبدأون هذه العملية.‏

كما قال ترامب إن قرار تحديد يوم 1 مايو لبدء عملية إعادة فتح البلاد جاء بالتشاور مع د. ‏أنتوني فاوتشي وديبورا بيركس ، القادة الطبيون في فرقة العمل المعنية بالتعامل مع أزمة ‏كورونا التابعة للإدارة، وصف توقيع الطبيبين في تاريخ 1 مايو بأنه "تفاوض".‏

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يعتقد أنه يمكن أن يكون هناك ما يقرب من 30 ولاية في ‏‏"حالة جيدة للغاية" ، وكرر تأكيده على أن بعض الأماكن قد تكون قادرة على إعادة فتحها في ‏وقت أقرب من 1 مايو.‏

ولكن حتى من بين الولايات التسع ذات العدد الأدنى من لم يعرب جميع الحكام عن رغبتهم ‏في إعادة فتحها بسرعة، بينما يبدو أن البعض ، مثل داكوتا الشمالية ، لا يزالون يواجهون ‏زيادة في حالات الإصابة بكورونا.‏