شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب vs الطبيب فاوتشى.. خلاف على الهواء فى "البيت الأبيض" بسبب كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الجدل شهدها مؤتمر فريق مكافحة كورونا فى البيت الأبيض اليومى الذى عقد فى الساعات الأولى من صباح الجمعة، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخبير الأوبئة الأمريكي الشهير أنتونى فاوتشي، حول إعادة فتح البلاد وعودة العمل بالشركات لدعم الاقتصاد الأمريكي.

وفى بداية المؤتمر، تحدث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن خطته لدعم الاقتصاد وتلافى آثار وباء كورونا الاقتصادية على الشركات والأفراد، مشيراً إلى أن إدارته وضعت خطة للعودة على 3 مراحل تعتمد على إمكانيات وظروف كل ولاية على حدة.



ترامب وفاوتشي خلال المؤتمر

وتابع ترامب فى كلمته الافتتاحية للمؤتمر: "رصدنا 3 تريليونات دولار لتحفيز الاقتصاد، ونواجه كورونا بقوة ومنحنى الإصابات ثابت دون صعود أو هبوط.. كما أننا تجاوزنا ذروة الإصابات بالوباء".

وفوجئ ترامب بعد انتهائه من كلمته الافتتاحية بمعارضة غير مباشرة من عضو فريق مكافحة كورونا بالبيت الأبيض، وخبير الأوبئة الأمريكي الشهير أنتوني فاوتشي، حيث أكد في كلمته في المؤتمر نفسه "أن السلامة والوقاية مقدمة على ما سواها". وتابع : "يجب الالتزام بعدد من التوجيهات التي لا غني عنها والتي يمكن ‏تسميتها (الطبيعي الجديد) مثل الحفاظ على مسافات بين الأشخاص وبعضهم".‏

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وأضاف فاوتشي: "قبل أن تتمكن الولايات المتحدة من إعادة النظر، يجب أن يكون هناك اختبار قوي ، خاصة ‏للعاملين في مجال الرعاية الصحية وأن يكون هناك مؤشرات على أن عدد الإصابات ينخفض لمدة ‏‏14 يومًا على الأقل".‏



ترامب وفاوتشي فى صورة تعكس اختلاف وجهات النظر بينهما

وعاد ترامب ليرد على فاوتشي في منتصف المؤتمر، ويؤكد أنه يتابع عملةي إعادة فتح الاقتصاد وعودة الحياة إلى مسارها الطبيعي وفقاً لبيانات وتطورات تفشي الوباء.

وقال ترامب : "كل ولاية ستأخذ الوقت الذى تحتاجه لتعود إلى الحياة .. إن العديد من الولايات استوفت بالفعل معايير إعادة فتحها"، دون أن يحدد تلك الولايات خلال المؤتمر.



فاوتشي بجوار لافتة بعنوان إعادة فتح الولايام المتحدة مجدداً

وتابع : "نريد شغل كل مقعد في استاد آلاباما.. وإذا كان في المطعم 158 مقعداً ، يجب شغل جميع المقاعد.. هذا هو (الأمر الطبيعي).. وسيحدث ذلك بشكل سريع.