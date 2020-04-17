شكرا لقرائتكم خبر عن لافتات تملأ قرية شبرا البهو لزوج الطبيبة سونيا اعتذارا عن رفض دفنها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، لافتات لأهالى بقرية شبرا البهو التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، يعتذرون من خلالها إلى زوج الطبيبة سونيا عبد العظيم، عما بدر منهم خلال الأيام الماضية، حيث رفض البعض دفن جثمانها بسبب إصاباتها بفيروس كورونا.

وورد فى إحدى اللافتات: "يتقدم أهالى قرية شبرا البهو بخالص التعازى للأستاذ الدكتور محمد الهنداوى في وفاة حرمه الدكتورة سونيا عبد العظيم، ونعتذر عما بدر من قلة غير واعية"، وجاء فى لافتة أخرى من أهالى قرية شبرا البهو:"رسالة عرفان من أهالى قرية شبرا البهو يؤدون صلاة الغائب على زوجة الدكتور محمد الهنداوى".

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وكانت أجرت أسرة الطبيبة المتوفية بقرية شبرا البهو التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، مراسم دفنها داخل مقابر القرية، بعد تدخل الأمن وتفريقه تجمع الأهالى المعارضين لدفنها، وذلك بعدما قامت قوات الأمن الموجودة بقرية شبرا البهو، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، بتفريق تجمهرالأهالى بالقرية، بإلقاء قنابل مسيلة للدموع عليهم، لتتمكن أسرة الطبيبة من دفنها.



لافتة أخرى

يشار إلى أن أهالى القرية اعترضوا على دفنها بالمقابر الخاصة بأسرة زوجها، بعد وفاتها نتيجة الإصابة بفيروس الكورونا، وقاموا بالوقوف أمام سيارة الإسعاف التى نقلت الجثمان ورفضت إنزالها من السيارة، وحاول الأمن وعدد من مسئولى الإدارة الصحية بأجا إقناع الأهالى بأنها لا توجد خطورة من دفن الجثمان إلا أن الأهالى أصروا على عدم دفنها وطالبت بدفنها بقرية ميت العامل المجاورة لها.