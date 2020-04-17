شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تحصيل مستحقات مقابل الانتفاع على النيل متوقفة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والرى أن اعمال تحصيل مستحقات مقابل الانتفاع على النهر شبه متوقفه حاليا نظراً للاحداث الجارية من انخفاض حركة السياحة بسبب أزمة كورونا، و فى ضوء تضامن اجهزة الوزارة بمساندة القطاع السياحي .

وأضاف خالد أجهزة القطاع خلال هذه الفترة بتنظيم قواعد البيانات الخاصه بمستحقات كافه الأنشطة وإرسالها لأجهزة وزارة السياحة لاستئناف أعمال التحصيل عقب انتهاء الأزمة.

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وأكد خالد أنه فى اطار التنسيق الكامل بين القطاع وقطاع التخطيط فقد سبق رصد 2800 متغير بالاستشعار عن بُعد بقطاع التخطيط وقامت اجهزه القطاع بتدقيق ومراجعه اكثر من 2100 متغير علي طول مجري النهر بنسبة انجاز يتعدي 75% وقد نتج من ذلك ظهور جهد بعض الادرات فى ازاله اعمال ردم كانت ف المجري مما أدى إلى توسعة واستيعاب التصرفات الماره بفرع دمياط.

ووضعت الحكومة مخطط فنى وهندسى لتطوير كورنيش النيل بالقاهره الكبرى والمحافظات لإنشاء مشروع "ممشى اهل مصر " تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع مخطط متكامل للاستفادة من عمليات ازالة التعديات على مجرى النيل الرئيسى، وفرعيه واستخدامها فى مشروع لتطوير الواجهات النيلية على طول نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة، وإمتداد فرعى دمياط ورشيد، حيث يتم حاليا تطوير الكورنيش وانشاء كورنيش جديد بطول مسار النيل من كوبرى امبابة إلى كوبرى 15 مايو يتضمن انشاء مرسى يخوت ولسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل ومطاعم وكافيتريات وأماكن للجلوس ونوافير وبرجولات .

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن مشروعات تطوير الوجهات النيلية هدفه تطهير المجرى النهرى والحد من ظاهرة انتشار الحشائش والإطماء وتوسعة وتهذيب المجرى الملاحى لنهر النيل للحفاظ على استيعابه لكميات المياه وتحسين تدفق سريان المياه فى فترة أقصى الاحتياجات لضمان وصولها الى مستخدميها، علاوة على مواجهة ومنع التعديات والعشوائيات والارتقاء حضاريًا بها بهدف الحفاظ على النيل من التعديات وإنشاء ممشى سياحى وترفيهى ومنتزه للمواطنين.