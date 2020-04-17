شكرا لقرائتكم خبر عن لافتات الترحيب بالمرضى تنتشر بكفر الشيخ بعد تحويل مستشفى سيدى غازى لحجر صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعددت المبادرات الإيجابية بمحافظة كفر الشيخ، فبعد مشهد تواجد عدد من رجال قرية شباس عمير بمركز قلين فى صفوف متبعادة للصلاة على إحدى ضحايا فيروس كورونا، وتوديعها من أهالى القرية ، مرتدين كمامات ،أعلن أهالى مدينة سيدى غازى ترحيبهم بقرار تحويل مستشفى سيدى غازى المركزى ، لحجر صحي.

وشهدت شوارع مدينة سيدى غازى التابعة لمحافظة كفر الشيخ ،وضع أهالى المدينة لافتات الترحيب، لاستقبال الأطقم الطبية والمصابين بفيرو س كورونا وكذلك ذويهم، مدون عليها عبارة «بكل الحب والتقدير، يرحب أهالى مدينة سيدى غازى بأهالينا الوافدين وذويهم للعلاج بمستشفى الحجر الصحى بسيدى غازي، متمنين لهم الشفاء العاجل».

جاء ذلك استعداداً لاستقبال الطواقم الطبية والمصابين بفيروس كورونا، بعد تخصيص مستشفى سيدى غازي، كمستشفى لعزل مصابى فيروس كورونا من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، ومن المقرر أن تقوم باستقبال الحالات خلال الأيام القليلة القادمة، وتعد ثانى مستشفى بعد تخصيص مستشفى بلطيم المركزى كأول مستشفى على مستوى المحافظة، لعزل المصابين بفيروس كورونا.

أكد الدكتور يوسف العبد ،عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين ، ومن أهالى المدينة ، لـ"الخليج 365"،أن الأهالى يرحبون بتواجد الأطباء والمصابين بفيروس كورون ،بمستشفى الحجر الصحى بسيدى غازى المركزى ، ضمن خطة الوزارة لمقاومة فيروس كورونا، ونقدم كل العون والمساعدة لتجاوز المحنة ،مؤكداً أن عدداً من قيادات ورجالات مدينة سيدى غازى قرروا اعلان ترحيبهم بالقوافل الطبية وبتواجد المرضى بالمستشفى، وهم ياسر عمار ،وطارق عمر ، وعبد القادر العكراوى وسمير كرو ،وإبراهيم العبد ،وعبد العزيز الطحاوي.

وأضاف ياسر عمار، أحد الأهالى ومن أصحاب المبادرة ، إن الأهالى حرصوا على أن يكون لهم دورًا فى التوعية المجتمعية بفيروس كورونا، وكذلك استقبال المترددين والأطقم الطبية على المستشفى عقب تخصيصها لعزل المصابين، مشيرًا إلى أن اللافتات التى تم وضعها فى مداخل المدينة، تأتى تعبيرًا عن الشكر والتقدير والعرفان لدور الطواقم الطبية الواقفة كدرع حماية من الفيروس المستجد.

وأكد عبد القادر العكراوي، من أصحاب المبادرة ، أن مجموعة من أهالى المدينة، تطوعوا لتعقيم الشوارع والميادين والمنازل بالمدينة، خوفًا من تفشى الفيروس، مشيرين إلى أن المجموعة تقوم بالتوجه إلى الشوارع، حاملين معهم أدوات التعقيم والتطهير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكداً أن دورهم مساعدة المارة والباعة الجائلين، للحفاظ على سلامتهم بالتعقيم، وأن أعمال التطهير والتعقيم تقوم على المشاركة المجتمعية ولا تعتمد على أى مصدر تمويل.

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وأضاف سمير كرو ، من أهالى سيدى غازى وعضو المبادرة ،نحن فى خدمة الطواقم الطبية خاصة لما يبذلونه من مجهود جبار فى مستشفى العزل ومواصلتهم العمل ليلا ونهارا، ليتمكنوا من انقاذ المرضى المصابين بفيروس كورونا، وكذا المترددين على المستشفى من أقارب المصابين، مطالبين المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بالمنازل لعدم الضغط على الطواقم الطبية بمستشفيات العزل.

وقال إبراهيم العبد، من أهالى مدينة سيدى غازي، وعضو المبادرة ،،إن أهالى مدينة غازي، سيتابعون التجهيزات التى تجرى فى المستشفى، قبل بدء تشغيله بشكل رسمى فى الأيام المقبلة، وتوفير كافة الاحتياجات، فى سبيل المشاركة المجتمعية.

وأكد عبد العزيز الطحاوي، من اهالى المدينة وعضو المبادرة،أن أهالى المدينة يعكسون صورة طيبة، للقيم التى تربوا عليها ،وظهروا وقت الشدائد والأزمات ،فالمصابون بكورونا مصريين وهم من أهالينا مهما كان موطنهم فى أ محافظة ، ولابد من منحهم حقوقهم علينا ، واقل ما نقوم به ليس تعليق لافتات الترحاب، ولكن مد يد العون للجهاز الطبى وللجيش الأبيض ، وللجهاز التنفيذى برئاسة اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ .







