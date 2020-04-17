شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يرد على فاوتشى فى مؤتمر كورونا: الحياة ستعود لمسارها الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكى، أنه على اتصال قوي بحكام الولايات ويتابع عملية إعادة فتح الاقتصاد وإعادة الحياة إلى مسارها الطبيعي وفقا لبيانات وحالة تفشي الوباء، ومؤكدا أن كل ولاية ستأخذ الوقت الذى تحتاجه.

وتابع ترامب، إن العديد من الولايات قد استوفت بالفعل معايير إعادة فتحها، لكنه لم يذكر أسماء أى من الولايات.

وقال ترامب: "نريد شغل كل مقعد" في استاد ألاباما لكرة القدم الذي يحتوي على 110 آلاف مقعد، مشيرا إلى أنه إذا كان للمطعم 158 مقعدًا، فيجب شغل جميع المقاعد الـ 158، متابعا، هذا أمر طبيعي وسيحدث ذلك بشكل سريع نسبيًا."

وهو ما يناقض ما قاله فاوتشي ، خبير الأوبئة الأمريكى وعضو فريق البيت الأبيض لمكافحة كورونا، منذ لحظات: "يجب الالتزام بعدد من التوجيهات التي لا غني عنها والتي يمكن ‏تسميتها "الطبيعي الجديد" مثل الحفاظ على مسافات بين الأشخاص وبعضهم.‏