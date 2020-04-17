شكرا لقرائتكم خبر عن رقم صادم .. العالم يسجل 1000 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 3 ساعات فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ”الخليج 365” من خلال تتبع حالات الإصابة بفيروس كورونا بموقع "انفوجرام" المعني برصد الفيروس التاجي ، وفاة ما يقارب الـ 1000 حالة بفيروس كورونا خلال 3 ساعات فقط، حيث أظهرت البيانات وفاة 144.062 ألف وفاة حول العالم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، في حين بلغت أعداد الوفيات وقت كتابة التقرير 14.950 حالة.

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وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر إصابة حول العالم بنحو 667 ألف، بينما وصلت حالات الوفاة إلى 34 ألف حالة، وتعافى 57 ألفا.

وفى وقت سابق وجه رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، التحية والشكر إلى الكابتن توم مور، أحد المحاربين القدامى في الجيش البريطاني وصاحب الـ99 عاما، حيث استطاع جمع أكثر من 13 مليون جنيه إسترلينى تبرعات لهيئة الخدمات الصحية خلال مواجهتهم فيروس كورونا.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، عبر حسابه بموقع تويتر:"هذه قصة ملهمة وعمل تضامنى استثنائي!.. شكرًا جزيلاً لكابتن توم مور على هذه الفكرة الرائعة ودروس الإنسانية! معا ضد كورونا".

ويشار إلى أن العجوز البريطانى الكابتن توم مور، استطاع جمع أكثر من 13 مليون جنيه إسترليني تبرعات لهيئة الخدمات الصحية وهو كان شارك فى الحرب العالمية الثانية ويبلغ من العمر 99 عاما، وهو نموذج للأمل فى عالم ملىء بالخوف بعد انتشار وباء كورونا الذى أودى بحياة أكثر من 130،000 شخص على مستوى العالم.