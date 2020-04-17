شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: فعلنا حزمة اقتصادية بـ3 تريليونات دولار.. ونحرز تقدما فى مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته رصدت حزمة تحفيز اقتصادى كبيرة بـ3 تريليونات دولار لدعم الشركات وقطاع الأعمال في البلاد ومواجهة الآثار الاقتصادية لوباء كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف ترامب خلال مؤتمره اليومي مع فريق مكافحة كورونا بالبيت الأبيض، إن الإدارة الأمريكية تحقق تقدماً في مكافحة معدل الإصابات بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن منحنى الإصابات حالياً ثابت ولا يشهد صعود.
وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تمر بأقسى الظروف منذ الحرب العالمية الثانية، ووجه تعاطفه للعائلات التى تعاني من تفشي وباء كورونا سواء على المستوى الصحى أو الاجتماعي أو الاقتصادي.
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