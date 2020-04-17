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شكرا لقرائتكم خبر عن انفراد .. نص قانون الحكومة للإجراءات المالية للتعامل مع تداعيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا يوم السبت القادم بقاعة الشورى الرئيسية لمناقشة مشروع ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يُخلفها فيرس كورونا و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.
المشروع يأتى فى إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء.
ونص المشروع على أن يكون التأجيل يكون لمدة لا تُجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، كما أنه يضمن تحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أى عمالة، حيث اشترط عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا للاستفادة أو استمرار استفادة الشركة أو المنشأة أو الفرد بكل أو بعض المزايا المقررة فى مشروع القانون.
وينفرد ”الخليج 365” بنشر صورة ضوئية من نصوص مشروع القانون
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