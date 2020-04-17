شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس مدينة شبين القناطر يطارد خفافيش سكنت بمنزل مهجور.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الوحدة المحلية لقرية القشيش بمركز شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة للتخلص من مجموعة خفافيش ظهرت بكثافة داخل مسكن غير مأهول بالسكان بقرية الحزانية، حيث جرى مطاردتها والتخلص منها، وتطهير وتعقيم المنزل.

وتلقى غريب أحمد رئيس مدينة ومركز شبين القناطر، بلاغًا من أهالي قرية الحزانية، بوجود منزل غير مأهول به كمية كبيرة من الخفافيش، وعلى الفور انتقل المسئولون بالوحدة المحلية بالقشيش للتعامل على المنزل المذكور، وجرى مطاردة الخفافيش بإشعال دخان مخلوط بمادة الشطة الحمراء المطحونة ووضعها بالمنزل لقتل الخفافيش، بحضور أسامة دسوقي رئيس الوحدة، وإبراهيم حماد سكرتير الوحدة، ومحمد الروبي وإبراهيم سعودي مسئول المتابعة بالوحدة.

وتمكنت الحملة من القضاء على كمية كبيرة من الخفافيش، وتم التنبيه على صاحب المنزل بغلق جميع المنافذ، والاستمرار بمتابعة المنزل والمكافحة بهذه الطريقة للقضاء نهائيًا على الخفافيش.

وكان اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعلن تكليف رؤساء المدن والمراكز والأحياء وجهات الولاية "الزراعة، الرى، الصرف، الآثار، السكة الحديد، الإصلاح الزراعي، هيئة الأوقاف، هيئة الطرق والكبارى"، بإحالة جميع المضبوطين فى مخالفات البناء بدون ترخيص على النيابات العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بالتنسيق مع مديرية الأمن بالقليوبية.

وجاء قرار محافظ القليوبية لرؤساء المدن والمراكز والأحياء بالمحافظة وجهات الولاية، وفقا للكتاب الدورى الصادر عن وزير التنمية المحلية رقم 110 بتاريخ 15 أبريل 2020، والكتاب الدورى الصادر عن وزير التنمية المحلية رقم 97 بتاريخ 6 أبريل 2020، بشأن التوجيهات الصادرة بسرعة إزالة التعديات على الاراضى الزراعية، واستمرار موجات الإزالة على الأراضى نظرا لمحاولة استغلال بعض المواطنين للوضع الراهن للتعدى بالبناء بدون ترخيص.

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