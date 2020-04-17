شكرا لقرائتكم خبر عن 3 إجراءات تتخذها نقل الكهرباء لخفض معدلات الانقطاعات ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتخذ الشركة المصرية لنقل الكهرباء بعض الإجراءات لخفض معدلات الانقطاعات الناتجة عن خروج اضطراري للدوائر ، الخليج 365 يرصد لقراءه الإجراءات التى تتخذها الشركة لخفض معدلات الاعطال بسبب الخروج الاضطرارى للجهــود الفائقــة ( 500 ك.ف – 220 ك.ف ) والجــهد العالى ( 132 ك.ف – 66 ك.ف ) وذلك من خلال : -

1- إجراء فحص دورى للموصلات واستخدام التصوير الحرارى خاصة الخطوط التى يحدث لها خروج اضطرارى لتحديد النقاط الساخنة والتى تتسبب فى قطع الموصلات.

2- مراجعة دقيقة و شاملة للخطوط و الابراج التى مضى على انشائها 25 عاما فأكثر .

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3- تطبيق برامج الصيانة الوقائية والتنبؤية واجراء مراجعة شاملة للخطوط الهوائية والابراج والموصلات والعوازل.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أكد أنه من المتوقع أن يتم الأنتهاء من تطوير خطة الوزارة لتطوير شبكة نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية 30 يونيو القادم ، موكداً أنه تم الأنتهاء من الخطة بنسبة 95% حتى الأن.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن الأعمال الخاصة بتطوير شبكة نقل الكهرباء تتم وفقاً للجدول الزمنى الخاص بها و لم تتاثر بأزمة "كورونا" ، لافتاً إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء اتخذت كافة التدابير و الإجراءات الأحترازية لمواجهة فيروس كورونا و الحفاظ على سلامة و أرواح العاملين بالشركة و خاصة العاملين بالمواقع الخارجية.

و أوضح حمزة أنه من المقرر يصل إجمالى خطوط نقل الكهرباء إلى 6006 كيلو متر ، موكداً أنه يمثل ضعف ما كان متاح قبل عام 2015 و الذى كان يبلغ 2300 كيلو متر وهو ما يمثل أكثر من مرة ونصف خلال الفترة الحالية من حجم الشبكة على مدار 60 عاما.