شكرا لقرائتكم خبر عن "الخدمات البيطرية" تشن حملات رقابية على 480 مجزرا للحوم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت لإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، عمل حملات مرورية مكثفة على 480 مجزر لحوم حكومى والخاص ، الهدف منها ضمان سلامة اللحوم المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للأشراف البيطري الكامل خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم ، بالإضافة الى شن حملات تفتيشية على أسواق اللحوم .

قال الدكتور عبد الحكيم محمود ، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، إن هناك حملات مكثفة على مجازر اللحوم لضمان سلامة اللحوم المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر، بالإضافة الى حملات تفتيشية بالاشتراك مع مباحث التموين والجهات المعنية الأخرى للمرور على اماكن تقديم الأطعمة ذات الأصل الحيوانى والمحلات والفنادق والمطاعم وذلك لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

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فيما أكد تقرير الخدمات البيطرية، أن هناك حملات تقوم بها ادارة التفتيش على اللحوم بمديريات الطب البيطرية ، بتشديد الرقابة على اسواق ومحلات بيع اللحوم ، الهدف منه توفير الغذاء الصحى الامن من مصدر حيوانى، وقيام اطباء ادارة المجازر بالمديريات بعمل برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الحيوانات والدواجن هدفة أيضا لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للاشراف البيطري الكامل .

وقال تقرير الخدمات البيطرية، أنه فى اطار الجهود التى تبذلها الهيئة للحفاظ على الصحة العامة وحصول المستهلك على غذاء صحى وآمن من خلال تكثيف الحملات على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم ، وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل ادارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.