برلماني: أردوغان يقمع معارضيه بحجة مواجهة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يستغل أزمة تفشي فيروس "كورونا"، لقمع واضطهاد المعارضة، واستهداف رموزها، والتضييق علي الصحافة والإعلام.

وأضاف في بيان له اليوم، أن الحكومة التركية تضيق علي الحريات العامة، وتعتقل الآلاف من مستخدمي وسائل التواصل اللجتماعي، بحجة نشر أخبار كاذبة عن فيروس كورونا المستجد، وتستخدم قوانين الطوارئ كذريعة لحبس الصحفيين والإعلاميين والنشطاء السياسيين.

Advertisements

وقال إن أنقرة، استغلت الأزمة، وأقرت مشروع قانون للعفو عن 300 ألف سجين، واستثنت المعتقلين السياسيين، وخاصة الصحفيين منهم، رغم خطورة الوضع الصحي للكثير منهم.

وأوضح النائب، أن فيروس كورونا، منتشر على نطاق واسع في تركيا، وأن المسؤولين لم يتخذوا إجراءات كافية لمواجهته، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لانقاذ حياة الصحفيين والسياسيين في سجون أردوغان.

​