ضبط 3 أشخاص يديرون صفحة على "فيسبوك" لعرض مقاطع منافية الآداب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الخميس، القبض على 3 أشخاص لإدارتهم صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لعرض مقاطع فيديو وصور منافية للآداب. كانت المتابعة الميدانية رصدت ثلاثة أشخاص (سبق اتهام أحدهم فى إحدى القضايا) لقيامهم بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن مشاهد منافية للآداب. وعقب تقنين الإجراءات القانونية أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم جهاز "لاب توب"، 4 هواتف محمولة، مبلغ مالي وأدوات مستخدمة فى صنع المحتوى. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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