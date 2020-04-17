"ألقى الكيس وحاول الهرب".. ضبط شخص بحوزته ٣٠ قطعة أثرية داخل فندق بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص بحوزته ٣٠ قطعة أثرية داخل فندق بسوهاج.

البداية أثناء قيام المقدم إسلام عجاج، رئيس مباحث قسم أول سوهاج، والنقيب محمد حمادي، معاون المباحث، بحملة للتفتيش على أحد الفنادق بشارع المحطة دائرة القسم تلاحظ لهم تواجد شخص ممسكا بيده كيس بلاستيك وبمجرد مشاهدته للقوة الأمنية قام بإلقاء الكيس على الارض وظهر به قطع أثرية وحاول الفرار؛ إلا أن القوة الأمنية تمكنت من ضبطه وتبين أنه يدعى "محمد.ح" حاصل على دبلوم صنايع وعثر بحوزته على ٣٠ قطعة أثرية.

وبإقتياد المتهم إلى قسم الشرطة وبمناقشته بمعرفة العقيد عمرو عيسى، مفتش المباحث اعترف بالاشتراك مع شخصين في الإتجار بالآثار.

تم تحرير المحضر اللازم، وأمر اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، بإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.