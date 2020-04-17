شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ15.511 مستحقًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الانتهاء من صرف 7.8 مليون جنيه منحة العمالة غير المنتظمة لنحو 15،511 عاملًا خلال الأيام الثلاثة الماضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم العمالة غير المنتظمة بالمحافظة ولتلبية احتياجاتهم بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار محافظ الغربية إلى أن صرف المنحة تم بواقع 500 جنيه لكل عامل، وذلك من خلال تخصيص 322 منفذًا للصرف، شملت 237 مكتب للبريد، و77 فرع لبنك التنمية والائتمان الزراعي، و8 مدارس على مستوى مدن ومراكز المحافظة.