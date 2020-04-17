شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تكشف حقيقة حظر التجول وغلق الطرق من الأحد للثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت محافظة القاهرة ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعى من فرض حظر تجوال وغلق الطرق التي تربط العاصمة بالمحافظات الأخرى من الأحد للثلاثاء، مؤكده أن هذه التصريحات عارية تمامًا من الصحة.

وأكدت محافظة القاهرة، في بيان، مساء الخميس، أنها غير منوط بها إصدار مثل تلك القرارات.

وأهابت المحافظة بالجميع تحرى الدقة قبل تداول مثل هذه الاشاعات التي تثير البلبلة بين المواطنين.