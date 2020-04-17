شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" ناعيًا عزة العشماوى: سيدة عظيمة تحملت آلام المرض فى شجاعة وصبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعي المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه وفروعه بالمحافظات والامانة العامة بخالص الحزن والآسى الدكتورة عزة العشماوي الأمينه العامة للمجلس القومى للطفولة والأمومة والتى وافتها المنية مساء اليوم بعد صراع مع المرض.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق حزنها لوفاة الصديقة العزيزة الدكتورة عزة العشماوي والتى قامت بدور كبير لحماية حقوق الأطفال والفتيات، مشيرة إلى أنها كانت سيدة عظيمة مجتهدة دؤوبة مخلصة ومحبة لعملها ومؤمنة بأهمية الرسالة التى تقوم بها، متحملة آلام المرض فى شجاعة وصبر ورضاء بقضاء الله.

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ويتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة واسرة المجلس القومي للطفولة والامومة، سائلين الله عز وجل ان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان ، وان يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته ، وانا له وانا اليه رجعون .