شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد تعيين 111 إمامًا جديدًا على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أمس الأربعاء تعيين 111 إمامًا وخطيبًا جديدًا من الناجحين بمسابقة الأئمة رقم 1 لسنة 2016م (الإعلان التكميلي الخامس -المرحلة الثالثة).

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه يتوجب على المعينين الحضور إلى الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف ومعهم أصول المستندات بما في ذلك أصل شهادة التأهيل للناجحين من ذوي الاحتياجات الخاصة اعتبارًا من يوم الأحد 19 إبريل الجارى ولمدة شهر.

وأكدت وزارة الأوقاف أن من لم يستوف جميع أوراق تسلمه العمل في موعد أقصاه الاثنين 18 مايو المقبل سيعد غير راغب في التعيين ، ويسقط حقه في المطالبة به لاحقًا .

وفيما يلى أسماء المعينين فى الأوقاف ويلى كل اسم المديرية والمحافظة الموزع عليها:

عبد المعطي غالب حسين المرشدي

الإسكندرية

الإسكندرية

أحمد مصطفي حسن محمود

الإسكندرية

الإسكندرية

عبد اللطيف السيد عبد اللطيف السيد

الإسكندرية

الإسكندرية

محمد أحمد محمد أحمد العرينى

الإسماعيلية

الإسماعيلية

محمود عبد الفتاح أحمد أبو الوفا

أسوان

أسوان

هاشم أحمد عمر أحمد

أسوان

أسوان

عبد القادر متولي عبد القادر عبد العال

أسيوط

أسيوط

محمد على زكى على محمد

أسيوط

أسيوط

حسن عبد السميع حسن موسى

أسيوط

أسيوط

ياسر محمد عبد الجليل عبد المالك

أسيوط

أسيوط

حمزة محمود أحمد على

أسيوط

أسيوط

حازم أحمد عبد النعيم أحمد

أسيوط

أسيوط

الشاذلي حجاج عبد الباسط أحمد

الأقصر

الأقصر

أحمد علي أحمد محمد

الأقصر

الأقصر

إسلام محروس محمد بدران

البحيرة

البحيرة

حلمي أحمد عبد الفتاح علي العربي

البحيرة

البحيرة

مصطفى محمد مصطفى على مصطفى

البحيرة

البحيرة

مصطفى على عبد المطلب العيسوي

البحيرة

البحيرة

محمد خالد حافظ المسلماني

البحيرة

البحيرة

محمود يوسف إسماعيل مقرب

البحيرة

البحيرة

عبد القادر عبد الكريم عبد القادر خضر

البحيرة

البحيرة

عبد الله عبد الجواد عبد الله على حسين

البحيرة

البحيرة

يوسف أحمد محمود شتا

البحيرة

البحيرة

أحمد فايز أحمد محمد شلبي

البحيرة

البحيرة

محمد موسى عبد الحميد موسى

البحيرة

البحيرة

مصطفى محمود حسن خفاجي

البحيرة

البحيرة

محمود منشاوي سعد منشاوي

البحيرة

البحيرة

محمد خالد جاب الله راغب

البحيرة

البحيرة

ياسر ربيع علي طنطاوي

بني سويف

بني سويف

محمد عيد حامد عباس

بني سويف

بني سويف

أحمد خميس إسماعيل حسن

بني سويف

بني سويف

عبد الرحمن نبيل فوزي سليمان

بني سويف

بني سويف

كريم عيسى خليفة عيسى

بني سويف

بني سويف

حسام علي محمد عبد العال

بني سويف

بني سويف

عبد الرحمن عبد القادر إسماعيل عبد العليم

بني سويف

بني سويف

محمد ربيع عبد البر صابر

بني سويف

بني سويف

خالد أبو هشيمه محمد أبو هشيمه

بني سويف

بني سويف

صلاح فتحي علي عبد العال

الجيزة

الجيزة

مصطفي محمد بدوي محمد الجعيدي

الجيزة

الجيزة

عبد الله طه أحمد عبد الله

سوهاج

سوهاج

إبراهيم ذكي ربيعي السيد

سوهاج

سوهاج

جمال عبد الناصر محسن عابدين

سوهاج

سوهاج

محمود عبد المنعم محمود عباس

سوهاج

سوهاج

أحمد حسن محمد عبد المعبود

الفيوم

الفيوم

محمد شديد أحمد عبد العزيز

الفيوم

الفيوم

شعبان عشري حسين عبد اللطيف

الفيوم

الفيوم

محمد عبد النبي سيد رجب

الفيوم

الفيوم

عمر عيد معوض محمد

الفيوم

الفيوم

أحمد محمود عبيد حماد

الفيوم

الفيوم

أحمد عاشور معوض محمود

القاهرة

القاهرة

أبو العزايم فولى سليمان حماد

القاهرة

القاهرة

عبد الله مسعود جمعه جمعة

القاهرة

القاهرة

عبد الله علي إسماعيل عبد المعطي

القاهرة

القاهرة

أحمد محمد رضا عبد الفتاح مصطفى

القليوبية

القليوبية

عماد أحمد عبد الخير الشاذلي جلده

القليوبية

القليوبية

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محمود طاهر محمد محمد عبد الجليل

القليوبية

القليوبية

عبد القادر عبد الكريم حباشى

قنا

قنا

إبراهيم محمد السيد عبد الرحيم

قنا

قنا

أشرف السيد فراج فواز

قنا

قنا

إبراهيم سالم عبد الحميد عبد المجيد

كفر الشيخ

كفر الشيخ

محمد حسانين سعد على

المنيا

المنيا

أحمد صبره عبد الصمد عبد النعيم

المنيا

المنيا

محمد إسماعيل محمد عبد الحكيم

المنيا

المنيا

محمد حداد شلقامى على

المنيا

المنيا

مهران مرعى سليمان محمد

المنيا

المنيا

جمال أحمد جمال خليل

المنيا

المنيا

أحمد سعد سلامة عيد

المنيا

المنيا

مصطفى عاشور عبد العزيز عبد الله

المنيا

المنيا

محمود محمد فتح الباب حسن

المنيا

المنيا

محمد صفوت عبد العال دياب

المنيا

المنيا

محمود حسن عبد الحميد أسلمان

المنيا

المنيا

أحمد أيمن حنفي محمد

الوادي الجديد

الوادي الجديد

محمود عبد الله كامل سالم

الشرقية

شمال سيناء

عبد العزيز عطية عبد العزيز السيد

الشرقية

شمال سيناء

محمود شعبان محمد مراد

الشرقية

شمال سيناء

محمد السيد على علي إسماعيل

الشرقية

شمال سيناء

عبد الله سامي سلمان عمرو

الشرقية

شمال سيناء

محمد سند عبد الحميد رزق

الشرقية

شمال سيناء

عبد الرحمن ركابى محمد ركابى محمد

الشرقية

شمال سيناء

عبد الفتاح عبد الرحمن عبد الفتاح حامد

الشرقية

شمال سيناء

نادر عطا محمد محمد الجديلى

الشرقية

شمال سيناء

السيد عبد الصمد على إبراهيم

الشرقية

شمال سيناء

أحمد رشاد أحمد شعبان

الغربية

الاسكندرية

إبراهيم أحمد إبراهيم حواس

الغربية

الاسكندرية

محمود مجدي محمود أحمد بدر بديوي

الغربية

الاسكندرية

إبراهيم أحمد كمال محمود الهلباوي

الغربية

الاسكندرية

عبد الرحمن محمد جمال محمد يوسف الشافعي

الغربية

الاسكندرية

عصام عبد الوكيل أبو الفتوح بدوي

الغربية

الاسكندرية

علي عبد العزيز علي المراكبي

الغربية

الاسكندرية

أنور محمد انور حافظ عيسى

الغربية

الاسكندرية

عبد العاطي يحي عبد العاطي عمارة

الغربية

الاسكندرية

عمرو يحيي محمد حسان

دمياط

دمياط

عمار محمد محمود عبد الهادي بدر

دمياط

دمياط

مصطفي ناصر مصطفي محمد شاكر عبده

دمياط

دمياط

محمد مصطفى النادي البناوي

الدقهلية

دمياط

أيمن فهيم علي السيد

الدقهلية

دمياط

السيد محمد السيد محمد الديب

الدقهلية

دمياط

ياسر السيد زكي أبو المعاطي عرفات

الدقهلية

دمياط

محمد الإمام علي أحمد أبو سليمان

الدقهلية

دمياط

محمد عيد المرسى عيد المرسى مخيمر

الدقهلية

دمياط

مصطفى جوده زكى سيد أحمد

السويس

السويس

محمود حسن شعبان محمد

الدقهلية

السويس

محمود السيد علي محمد

الدقهلية

السويس

محمود حسن محمود حسن

الدقهلية

السويس

إبراهيم معوض رمضان شبانه

الدقهلية

السويس

الشربيني محمود الشربيني أبو العنين

الدقهلية

السويس

معتز ممدوح أحمد إبراهيم

الدقهلية

السويس

السيد الشربيني محمد وهبه

الدقهلية

السويس

أحمد جمال عبد الستار عبد الهادي شاهين

المنوفية

القليوبية

محمد زينهم السباعي مجاهد

المنوفية

القليوبية

محمد رضا فؤاد الدمنهوري

المنوفية

القليوبية