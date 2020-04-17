شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تنعى وفاة الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنعي الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة، ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والتى وافتها المنية مساء اليوم الخميس، بعد صراع مرير مع مرض السرطان. داعية المولي عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان. Advertisements يذكر أن الدكتورة عزة العشماوي، تقلدت عدة مناصب رفيعة المستوى منها الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وعضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور المصري، ورئيس وحدة مكافحة الاتجار بالأطفال، ونائب رئيس اللجنة الإفريقية لخبراء حقوق الطفل بالاتحاد الإفريقي.

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