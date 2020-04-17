شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك نويبع تضبط محاولة تهريب كمية من الملابس والمشغولات الذهبية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدى الشعراوي مدير عام الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية المرصعة بالمعادن النفيسة وكمية من الملابس الجاهزة، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 68 لسنه 1976بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار وتعديلاته وقانون رقم 111لسنة 1980بشأن ضريبة الدمغة وتعديلاته ولوئحه وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975 .

وبناءا على إخبارية مشتركة من سيد أبو خضير مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالاشتباه فى وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 664 لسنة 2020 أمتعة شخصية باسم ح . ع . ا والمحمل على السيارة رقم 6758/4259 قادمة على العبارة بريدج من ميناء العقبة الأردنى .

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش السيارة من قبل أحمد منصور مدير مجمع الوارد، وأحمد دياب رئيس قسم التعريفة، ومصطفي الحناوى مأمور الحركة وحسن محمد مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى، وعلى عبدالسميع رئيس قسم الأمن الجمركى، فتبين وجود 20016 قطعة ملابس جديدة و1320 كيلو ملابس مستعملة و366 جرام ذهب و2 خاتم مطعم بفصوص ثمينة و7 ساعات يد ماركات مختلفة و6 أقلام مطلية بالذهب ضمن الطرود الواردة، وتبلغ قيمة الرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة 7 ملايين و435 ألفا و596 جنيها .

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وقرر حمدى الشعراوي مدير عام جمرك نويبع باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 18 لسنة 2020 وحرره محمد عبدالخالق وقاسم لملوم بالشئون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .















