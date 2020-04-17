أخبار × 24 ساعة.. اليوم أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والعظمى بالقاهرة 26

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماض، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. مدير مستشفيات عين شمس: 12 حالة مصابة بكورونا في أكاديمية القلب الأرصاد: غدا أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والعظمى بالقاهرة 26 درجة صور.. السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات لمواجهة فيروس كورونا وزير التموين يقرر غلق المخابز المتلاعبة فى حصة رصيد الدقيق الاستراتيجى وزير السياحة يتابع التدابير الوقائية ضد كورونا بالمتحف القومى للحضارة بالفسطاط المسئولين بالمتحف المصرى الكبير يجتمعون مع التحالفات الفائزة بخدمات التشغيل والإدارة Advertisements نقابة الصيادلة تقرر صرف 50 ألف جنيه لأسرة الصيدلى المتوفى بكورونا التعليم: لا تغيير فى آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل تدريب الرى يختتم دورة ل 22 متدربا باستخدام منصة التعلم عن بعد فى لقان خميس العهد.. البابا تواضروس يغسل أرجل الأساقفة.. اعرف السبب الصحة العالمية : جائحة كورونا تفرض على شرق المتوسط ضغطاً غير مسبوق انطلاق فعاليات أول مؤتمر عن الملكية الفكرية أون لاين بجامعة حلوان.. صور أبرزها شرب 3 لتر مياه يوميا.. القومى للبحوث يقدم نصائح التغذية السليمة فى رمضان صور.. المترو يواصل تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا

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