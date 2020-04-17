شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة فى نسب مبيعات المنشطات الجنسية وموانع الحمل منذ بداية الحظر!.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية الأسبوع الرابع للحظر في مصر لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تغيرت العديد من سلوكيات المصريين، خاصة في الاستهلاك وعمليات البيع والشراء، وخلال رصد تلك التغيرات تبين أن هناك زيادات متفاوتة في معدلات بيع المنشطات الجنسية وموانع الحمل بالصيدليات منذ بداية فترة الحظر.

تلك الزيادة في معدلات بيع المنشطات الجنسية أكدتها شهادات 8 من الصيادلة في محافظات مختلفة، مؤكدين أن الزيادة جاءت بالتحديد في بيع موانع الحمل، كما كشف مدير مبيعات إحدى سلاسل الصيدليات الكبرى، والتي لها فروع في كافة المحافظات، أن نسبة زيادة بيع المنشطات الجنسية وموانع الحمل زادت من 20 إلى 30%.

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”الخليج 365” رصد في فيديو لايف على صفحته على فيسبوك تلك الشهادات بالأرقام والنسب والأسباب، ونتحدث مع اثنين من المراقبين للظاهرة، وهما الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، ونجلاء عياد الناشطة في مجال دعم المرأة ومؤسس مبادرة بداية جديدة.

كما رصد اللقاء نسب مبيعات وتكلفة تجارة المنشطات الجنسية في مصر خلال السنوات الماضية، وأسباب ظاهرة زيادة معدلات البيع خلال الفترة الحالية.