شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تفرض العزل المنزلى على العاملين بشركة الجيزة للغزل بكرداسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة أنه حرصا علي سلامة المواطنين سوف يتم تفعيل اجراءات العزل المنزلي علي العاملين بشركة الجيزة للغزل والنسيج الكائنة بمدينة كرداسة لمدة أربعة عشر يوماً حفاظا علي سلامة العاملين بالشركة وذويهم، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد وبناءاً علي التعليمات الواردة من وزارة الصحة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مديرية الصحة باتخاذ إجراءات التعقيم وتطهير للشركة بالكامل.

وفى السياق متصل، تفقد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ القرية للاطمئنان على تقديم الخدمات والاحتياجات الأساسية لأهالي القرية، وذلك في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور الدوري ومتابعة قرية المعتمدية للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لفيروس كورونا حفاظا على سلامة أهالي القرية وللوقوف على مدى صحتهم وتلبية الاحتياجات والاطمئنان على تقديم جميع الخدمات لأهالي القرية.

ومن جانبه اطمأن نائب المحافظ على تقديم جميع الخدمات والسلع الغذائية والتموينية للأهالي القرية وان جميع المخابز بالقرية تعمل بصفة منتظمة ومستمرة .

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وجه نائب المحافظ خلال جولته التفقدية للقرية باستمرار أعمال التعقيم والتطهير لشوارع القرية

والاهتمام بمنظومة النظافة ورفع القمامه أول بأول .

كما وجه نائب المحافظ بتقديم كافة الخدمات الصحية والاحتياجات الأساسية لأهالي القرية بناءا على تعليمات اللواء المحافظ، و رافق نائب المحافظ خلال جولته التفقدية لقرية المعتمدية مدير إدارة التضامن الاجتماعي ومسؤلي مجلس المدينة والوحدة المحلية للقرية.

وكانت محافظة الجيزة فرضت حجرا صحيا علي قرية المعتمدية التابعة لمركز كرداسة من اليوم 7 / 4 /2020 بناءاً علي التعليمات الواردة من وزارة الصحة ولمدة اربعة عشر يوماً حفاظا عليهم وذويهم، وأكدت محافظة الجيزة علي اتخاذ عددا من الإجراءات لتسهيل سبل المعيشة لاهالي القرية وتشمل توصيل الأدوية لأصحاب الامراض المزمنة وايضاً ألبان أطفال للمنازل وتوفير سيارات إسعاف لنقل اي حالات مرضية حرجة الى المستشفيات .. فضلاً عن توفير متطوعين من داخل القرية لتقديم الخدمات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة .