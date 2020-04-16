شكرا لقرائتكم خبر عن لتطهير المترددين على مستشفى الباطنة.. جامعة الفيوم تتسلم كابينة تعقيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، تسلم مستشفى الجامعة كابينة تعقيم تقوم برش الرذاذ المعقم لتطهير المترددين على مستشفى الباطنة الجامعي، وحماية الفرق الطبية والإدارية وجميع العاملين والمرضى بالمستشفى من أخطار الإصابة بفيروس كورونا. وقال رئيس الجامعة في بيان، الخميس، إن كابينة التعقيم توفرت بمستشفى الباطنة الجامعي عن طريق وزارة التعليم العالي وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية واستكمالا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 2,673

تعافي 596

وفيات 196

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