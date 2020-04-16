شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يقود حملة مكبرة لإزالة 46 تعديًا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، الخميس، حملة مكبرة بحضور اللواء شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، ووكيل وزارة الزراعة المهندس على عبدالجواد، أسفرت عن إزالة 46 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك الدولة، شملت 28 حالة تعد في المهد على الأراضي الزراعية على مساحة فدان و23 قيراط و12 سهم، و7 مخالفات بناء على مساحة 782 م٢، و11 حالة تعد على املاك الدولة على مساحة 480 م٢.

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات للقضاء على كل أشكال التعديات والتعامل بحسم مع المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ورصد التعديات بكافة مراكز المحافظة.