شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: 4 مشروعات صرف صحي جديدة بتكلفة 100 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن إسناد عملية إنشاء عدد 4 مشروعات جديدة للصرف الصحي في مركزى أبوالمطامير وأبوحمص إلى الشركة المساهمة للمقاولات «العبد» بتكلفة 100 مليون جنيه، وجارى استلام المواقع للبدء في أعمال التصميمات والأعمال الإنشائية.

وأشار المحافظ إلى أن تلك المشروعات تأتي في إطار الجهود المبذولة من الدولة للارتقاء بخدمات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتلبية احتياجات المواطنين وتحسين البنية الأساسية وتدعيم القرى بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأكد آمنة على ضرورة تضافر كل الجهود ومتابعة المشروعات المنفذة بمدن ومراكز المحافظة للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والبرنامج الزمني المحدد للانتهاء منها وأهم المعوقات التي تعترض تنفيذها وسبل الدفع بها وتذليلها.

وأشار المهندس سامى عبدالستار، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياة الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، إلى أن «تلك المشروعات تشمل مشروع صرف صحى قرية الحلاوجة، ومشروع صرف صحى بقرية النجيلة، ومشروع صرف صحى بقرية النمرية وجميعها بمركز أبوالمطامير، بالإضافة إلى مشروع صرف صحى بعزبة النجارين في مركز أبوحمص، ويتكون كل من تلك المشاريع شبكات انحدار وخط طرد ومحطة رفع.