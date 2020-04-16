شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تنعى وفاة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة، وفاة الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والتى وافتها المنية مساء الخميس، بعد صراع مرير مع مرض السرطان.
وقالت «زايد» في بيانها: «ببالغ الحزن والأسى ننعى وفاة الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة»، داعية المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.
يذكر أن الدكتورة عزة العشماوي، تقلدت عدة مناصب رفيعة المستوى منها الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وعضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور المصري، ورئيس وحدة مكافحة الاتجار بالأطفال، ونائب رئيس اللجنة الإفريقية لخبراء حقوق الطفل بالاتحاد الأفريقي.
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