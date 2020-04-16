شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يتفقد مشروع محطة تسمين الدواجن بإخميم استعدادًا لشهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الخميس، مشروع محطة تسمين الدواجن بقرية «الأحايوة شرق» بدائرة مركز إخميم، وذلك للوقوف على آخر تطورات موقف المشروعات الإنتاجية بالمحافظة، استعدادا لحلول شهر رمضان المبارك، ومضاعفة الإنتاج لتغطية السوق المحلي، موجها بطرحها مع بداية الشهر الكريم بأسعار منافسة للسوق الخارجية.

واستمع المحافظ- خلال الجولة التي رافقه فيها المهندس طارق الوراقي، السكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيس مجلس إدارة المشروعات الإنتاجية، وحسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم- إلى لشرح مفصل من السكرتير المساعد عن أهم التطورات وما تم من إنجازه بالمشروع، حيث تم شراء 75 ألف بيضة مخصبة للتفريخ بالمشروع و60 ألف كتكوت تسمين بمبلغ 330 ألف جنيه وجاري بيعها بإيراد 2 مليون جنيها بالإضافة إلى إنتاج 6 أطنان فراخ مجمدة.

وأكد الوراقي، أن سوهاج تنفرد بمجموعة من المشروعات الإقتصادية التي أثبتت جدارتها مثل مشروعات «محطة إنتاج البيض بالعيساوية شرق، ومحطة إنتاج الألبان واللحوم بالديابات، وتسمين الدواجن بالأحايوة شرق»، بمركز ومدينة أخميم، ومحطة إكثار الدواجن بحي غرب مدينة سوهاج، وهذه المشروعات تساهم في ضبط حركة السوق وخاصة الأسعار.