شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: إعادة إعمار 60 منزلا ضمن مبادرة تطوير القرى الأكثر فقرا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن انتهاء جمعية الأورمان بسوهاج، بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، من إعادة إعمار 60 منزلا للأسر الفقيرة بقريتي «الأحايوة» بدائرة مركز أخميم، و«الإصلاح» بمركز البلينا، بإجمالي تكلفة بلغت 3 ملايين جنيها، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير القرى الأكثر فقرا.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، إنه جرى تسليم المنازل اليوم لأصحابها في احتفالية بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث بلغت تكلفة تطوير كل منزل مبلغ 50 ألف جنيها.

ولفت إلى أن إعادة إعمار هذة المنازل يأتى في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق التنمية الشاملة، وتلبية احتياجات المواطنين، وتماشيا مع توجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الإجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم.

ووجه الشكر لجمعية الأورمان، وصندوق تحيا مصر، والقائمين عليهم لمشاركتهم الفعالة في تحقيق التنمية على أرض المحافظة، داعيا منظمات المجتمع المدني للمشاركة الإيجابية في الأنشطة والخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين .

ومن جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن إعادة إعمار المنازل شملت تعريش الأسقف بالخشب، وتنفيذ أعمال الكهرباء، والسباكة، والمحارة، والدهانات، وتركيب الأبواب والشبابيك، والسيراميك، ورفع كفاءة الحمام وتشطيبه بحيث يكون المنزل حضارى يصلح للمعيشة الآدمية بدلا من السقف البوص والحوائط المنهارة.

وأضاف أن «الأهالي عبروا عن سعادتهم بإعادة تأهيل منازلهم، حيث أظهر ذلك اهتمام الدولة بتوفير سبل المعيشة الكريمة للمواطنين.

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إعادة إعمار 60 منزل للأسر الفقيرة بقريتى الأحايوة بسوهاج

إعادة إعمار 60 منزل للأسر الفقيرة بقريتى الأحايوة بسوهاج

إعادة إعمار 60 منزل للأسر الفقيرة بقريتى الأحايوة بسوهاج

إعادة إعمار 60 منزل للأسر الفقيرة بقريتى الأحايوة بسوهاج

إعادة إعمار 60 منزل للأسر الفقيرة بقريتى الأحايوة بسوهاج

إعادة إعمار 60 منزل للأسر الفقيرة بقريتى الأحايوة بسوهاج

إعادة إعمار 60 منزل للأسر الفقيرة بقريتى الأحايوة بسوهاج

إعادة إعمار 60 منزل للأسر الفقيرة بقريتى الأحايوة بسوهاج

إعادة إعمار 60 منزل للأسر الفقيرة بقريتى الأحايوة بسوهاج

إعادة إعمار 60 منزل للأسر الفقيرة بقريتى الأحايوة بسوهاج

إعادة إعمار 60 منزل للأسر الفقيرة بقريتى الأحايوة بسوهاج

إعادة إعمار 60 منزل للأسر الفقيرة بقريتى الأحايوة بسوهاج

إعادة إعمار 60 منزل للأسر الفقيرة بقريتى الأحايوة بسوهاج

إعادة إعمار 60 منزل للأسر الفقيرة بقريتى الأحايوة بسوهاج