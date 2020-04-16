شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة الوباء.. حملات في الغربية لتعقيم المصالح الحكومية وأقسام الشرطة والأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، انتشار فرق الطب الوقائي في جميع قرى ومراكز المحافظة لتعقيم المنشآت العامة والمصالح الحكومية التي يتردد عليها المواطنين لتعزيز التدابير الاحترازية للحد من انتشار كورونا وأضاف أن حملات التعقيم انتهت من تطهير وتعقيم 8870 منشأة حكومية، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري،

وأوضح المحافظ في بيان، الخميس، أن المنشآت التي تم تطهيرها وتعقيمها شملت 2082 مسجد و50 كنيسة، و1657 مدرسة، و3309 شوارع وميادين رئيسية، و708 مواقف سيارات، و493 منشأة صحية، و252 سوق، و10 محاكم، و204 بنك، و100 قسم شرطة.

وأكد المحافظ، استمرار حملات التطهير والتعقيم بجميع مدن ومراكز المحافظة، واستمرار المتابعة اليومية، ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.