شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل في مخزن غير مرخص بطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت إدارة الصيادلة، بمديرية الصحة بالغربية بالتنسيق مع الرقابة الإدارية والتموين، من ضبط ٢٤١ ألفا و٧٨٨ قطعة مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل بمخزن أدوية شارع الرفاعي دائرة حي ثان طنطا. وأوضح بيان، الخميس، أن المخزن غير مرخص ولا ينطبق عليها الاشتراطات الصحية، وجرى التحفظ على المضبوطات منتهية الصلاحية وتشميع المخزن وإخطار النيابة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 2,673

تعافي 596

وفيات 196

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