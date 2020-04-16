شكرا لقرائتكم خبر عن «ظلام ودفن وألحان فرعونية».. كيف يصلي المسيحيون يوم الجمعة العظيمة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعد يوم الجمعة العظيمة أو الجمعة الكبيرة، الي تعد أحزن أيام السنة داخل الكنيسة، نظرا لما شهده هذا اليوم منذ عقود طويلة من الآلام والصلب للسيد المسيح، تكرس الكنيسة لهذا اليوم، طقوسا خاصة، ومختلفة تماما عن أي طقس في السنة، حيث تتشح الكنيسة، وكهنتها، ومصليها بالسواد، معلنين الحزن الشديد لما تعرض له السيد المسيح من عذابات وآلالام.

وعن طقوس الكنيسة في هذا اليوم، قال القس موسي عبود، الكاهن بكنيسة العذراء مريم بعين شمس الغربية، لـ«المصري اليوم»، إن «يوم الجمعة العظيمة، يوم مميز بالنسبة للكنيسة، حيث نبدأ فيه الصلاة من الساعة 5 صباحاً، وحتى الساعة 6 مساء».

وأضاف أن «الكنيسة تضع أيقونات الصلبوت بأماكن مرتفعة، لتظهر لجميع المصلين، إشارة لارتفاع السيد المسيح على الصليب أمام الجميع».

وتابع: «الكهنة يرتدون في هذا اليوم ملابس كهنوتية سوداء، رمزًا لحزن الرسل على السيد المسيح، بالإضافة إلى إطفاء أنوار الكنيسة بأكملها، كذلك الشموع أيضا».

وأشار إلى أن «الظلام يستمر بالكنيسة من صلاة الساعة السادسة وحتى صلاة الساعة التاسعة، رمزا لغياب الشمس، وسيادة الظلام على الأرض لمدة 3 ساعات وقت الصلب».

أسرة مسيحية تصلي صلوات أسبوع الآلام بالمنزل في المنيا - صورة أرشيفية

واستطرد: «كما تؤدى صلاة كيريالسون (يارب ارحم) 100 مرة بالمطانيات، بالسجود أثناء الصلاة».

وأوضح أن «تصلى في كل جهة من جهات المسكونة 14 مرة، لنشهد أمام العالم أجمع بآلام المسيح وصلبه وموته من أجل البشر كفارة لخطايانا».

وتابع: «بعد المطانيات، يطوف الكهنة والشمامسة، بأيقونة الصليب، إشارة لما فعله يوسف الرامي ونيقوديموس من إنزال جسد المسيح من على الصليب، بكل احترام وإجلال وقدسية».

وأكمل: «ثم نطوف داخل الكنيسة بكتب البصخة والأناجيل لنتذكر أحداث أسبوع الآلام منذ اليوم الأول وحتى يوم الجمعة، ثم نتمم قانون الدفن، كما فعلا يوسف ونيقوديموس، عند دفن المسيح داخل القبر».

كيف يقام طقس الدفن؟

وشرح الكاهن طقس الدفن كالآتي: «يُقام طقس الدفن على أيقونة تسمى بأيقونة الصلب، ملفوفة بستر من الكتان النقى إشارة إلى اللفائف المُكفن بها جسد المسيح، بالإضافة إلى باقة من الورد والعطور، رمزا إلى الحنوط والأطياب التي وُضعت على جسد المسيح».

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وأضاف: «ثم نضع على الأيقونة ستر إشارة إلى الحجر الموضوع على القبر، كما نضع شمعتين على جانبى الأيقونة، رمزاً إلى الملاكين الجالسين على القبر».

وأردف: «وفى ختام الصلاة، نرتل لحن يسمى بلحن غولغوثا، وهو لحن يعود لآلاف السنين».

أسرة مسيحية تصلي صلوات أسبوع الآلام بالمنزل في المنيا - صورة أرشيفية

وأوضح الموسيقيين أن «هذا اللحن هو لحن فرعوني، كان يُستخدم في جنازات الأسر الفرعونية القديمة، ولكن الكنيسة اصطحبته في صلاتها لما تحتويه نغماته من شجن وحزن ممزوجا بالفرح».

ولفت إلى أنه «كتبت به كلمات تفصيلة عن أحداث الصلب، كما يصلي اللحن في صلاة الساعة الثانية عشر من يوم الجمعة العظيمة، أي في ختام الصلاة».