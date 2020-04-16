شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: 13 ألف و591 مواطنًا صرفوا منحة الـ500 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن من قام بصرف المنحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة بلغ حتى اليوم 13591 مواطنًا ومواطنة، مشددًا على حرص واهتمام الدولة المصرية بدعم جميع أبنائها، وخاصة في تلك الظروف التي تمر مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجّه محافظ القليوبية باستمرار رفع درجة الاستعداد وتجهيز جميع المقار الخاصة بالصرف سواء بمكاتب البريد أو فروع البنوك وتجهيزها بأماكن انتظار للمستحقين للصرف مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاحتياط الوقائية والصحية لهم، مشددًا على تنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف مع التأكيد على توفير جميع الوسائل الاحترازية بجانب الجهود التنظيمية من أعمال رش وتعقيم مع مراعاة آليات التنفيذ والصرف لعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس وذلك بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة

وأكد المحافظ على انتظام أعمال صرف منحة العمالة غير المنتظمة التي تتم بمكاتب البريد وبالمدارس والبنك الزراعي المصري وبالمقرات الإضافية التي تم إنشاؤها لتخفيف الضغط وتحقيق أقصى درجات الأمان والوقاية للمستحقين.