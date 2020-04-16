شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بألمانيا يطالب المجتمع الدولي بدعم أفريقيا في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم السفير هشام بدر، سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، الخميس، رئاسة المجلس التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى إلى المندوب الدائم لألمانيا في اجتماعات الدورة الأولى للمجلس التنفيذى للبرنامج التي تعقد عبر الفيديو كونفرانس.

وأكد السفير بدر على أن الأزمة الصحية التي يواجهها العالم اليوم جراء فيروس كورونا المستجد تعد أكبر تحدى يواجه العالم مما يجعلها معوق رئيسى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدفين الأول والثانى الخاصين بمكافحة الفقر والجوع في العالم.

وأضاف السفير أن التحدى غير المسبوق جراء جائحة كوفيد 19 يتطلب تكثيف التعاون والتنسيق بين منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية والشركاء والحكومات من أجل العمل على احتواء انتشار هذا الوباء وتخفيف تأثيراته السلبية على جهود تحقيق الأمن الغذائى والتغذية لاسيما في الدول التي تعانى من ضعف مؤسساتها الطبية ونقص الغذاء مثل أفريقيا، وشدد على أهمية قيام منظمات روما الثلاث بالعمل معاً لصياغة خطة استجابة موحدة لدعم الدول الأفريقية لضمان إيصال إمدادات الغذاء إلى الفئات الأكثر احتياجاً والجوعى واللاجئين في مناطق الأزمات والحيلولة دون تفاقم تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وطالب بدر المجتمع الدولى وشركاء البرنامج بدعم الجهود الأفريقية التي قامت بها قادة ورؤساء حكومات الدول الأفريقية أعضاء مكتب الاتحاد الأفريقى ودعوتها للمجتمع الدولى والشركاء لدعم صندوق الاتحاد الأفريقى لمواجهة جائحة «كوفيد 19» والعمل على إيقاف وتأجيل دفع أقساط الديون العامة والخاصة المتراكمة على الدول الأفريقية بما يمكنها من توفير الموارد المالية اللازمة لتوفير الغذاء لمواطنيها ودعم جهودها لاحتواء انتشار الوباء.

وأعرب السفير بدر في كلمته عن الشكر والتقدير للمدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى والعاملين بالبرنامج، خاصة في الميدان، الذين يواصلون تقديم الدعم والمساعدات الغذائية والإغاثية للفئات الأكثر احتياجا في مختلف دول العالم، مثمناً الجهود الكبيرة للمدير التنفيذى لحشد مزيد من الموارد المالية للبرنامج بما انعكس بشكل إيجابى على دفع أنشطة وعمليات البرنامج لتقديم الدعم والمساعدات الغذائية والنقدية لحوالى 100 مليون شخص من المستفيدين في مختلف أنحاء العالم.

هذا، وقد أشاد المدير التنفيذى للبرنامج وكافة أعضاء المجلس التنفيذى بالجهود الكبيرة التي قامت بها الرئاسة المصرية للمجلس التنفيذى للبرنامج خلال العام الماضى، مما كان لها بالغ الأثر في دفع مجالات عمل البرنامج وأنشطته للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من المساعدات الغذائية والنقدية التي يقدمها البرنامج.

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واستعرض السفير بدر في كلمته أبرز الجهود التي قامت بها الرئاسة المصرية للمجلس التنفيذى للبرنامج، والتى ركزت بشكل أساسى على دعم البرامج والخطط الاستراتيجية للبرنامج في الدول الأفريقية، علاوة على ضمان مشاركة كبار المسئولين والقادة الأفارقة في أعمال المجلس التنفيذى لإيصال الصوت الأفريقى والتحديات التي تواجهها الدول الأفريقية لتوفير الأمن الغذائى والتغذية لمواطنيها، علاوة على دعم وتنسيق التعاون المشترك بين برنامج الغذاء العالمى وبرامج وصناديق الأمم المتحدة في نيويورك لدعم الفئات الأكثر احتياجاً في العالم، علاوة على دعم تعزيز التعاون بين منظمات روما الثلاث لدعم جهود مكافحة الفقر والجوع في العالم.