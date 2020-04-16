شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توضح موقف يوم الأحد من قرارات رئيس الوزراء الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، التي تم اتخاذها اليوم الخميس، تمنع تنقل أتوبيسات الرحلات بين المحافظات.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامى حسام حداد، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض على قناة «الحياة» الفضائية، اليوم الخميس، أن القرارات سيتم تنفيذها بدءًا من صباح الجمعة، محذرا من يخططون للسفر بين المحافظات، حتى لا يضطرون إلى العودة مرة أخرى بعد فشل رحلتهم.

وبشأن أماكن التجمعات في القاهرة، قال سعد: «أما بالنسبة لأماكن التجمع في الحدائق والصينيات، ستكون الأجهزة الأمنية موجودة منذ الصباح الباكر لمنع هذه التجمعات، ولن تكون مهيأة لاستقبال أي حد».

وأضاف سعد: «يوم الأحد لن يطبق عليه إلا الحظر الطبيعي، يعني قرار غلق المحلات والمولات ستطبق بداية من يوم الجمعة والسبت والإثنين فقط».

وتابع: «يوم الأحد للعمل العادي في الحكومة، وإجازة للمصريين الأقباط، والجهات التي قررت منحه إجازة مثل البنوك والبورصة».

وأبرز: «أتوبيسات الرحلات لن يمكن لها التنقل بين المحافظات بدءا من غدا الجمعة وأي حد مجهز أحسن له يلغي هذه الترتيبات لأنه سيعود من منتصف الطريق، ولكن السيارات الخاصة لا يمكن منعها، ولكن أقول لهؤلاء هل يمكن أن تعتقد أن الدولة ستتركك تتنزه على الشواطئ يوم شم النسيم، بالتأكيد لأ، فيه تعليمات مشددة من المحافظين على منع أي تجمعات على الكورنيش وسيتم التعامل معها برفق طبعا، وكل القرى السياحية تم التنبيه عليها بعد السماح بروادها بارتياد الشواطئ سيكون هناك فرق لمراقبة هذا الالتزام، والسفر في الحقيقة لن يكون له جدوى، وإذا ما تبين من خلال البحث المفاجئ فيه خرق للحظر ستوقع غرامات على هذه القرى السياحية، الموضوع لا يحتمل الهزل وهذا لن يكون آخر شم نسيم يعدي على مصر والأيام جاية كثيرة، والموضوع طالما مقلق سيكون هناك تنفيذ صارم لكل القرارات الصادرة مؤخرا».

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