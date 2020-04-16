شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور مريب للخفافيش في شبين القناطر.. والمحليات تلجأ لـ«خلطة الشطة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لقرية القشيش مركز شبين القناطر في القليوبية، حملة مكبرة للتخلص من مجموعة خفافيش ظهرت بكثافة داخل أحد المساكن غير المأهولة بالسكان بقرية الحزانية، حيث جرت مطاردتها والتخلص منها وتطهير وتعقيم المنزل في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد كوفيد 19.

حملة للتخلص من خفافيش ظهرت فى أحد المنازل بشبين القناطر

وتلقى غريب أحمد، رئيس مدينة ومركز شبين القناطر، بلاغا من أهالي قرية الحزانية بوجود منزل غير مأهول بالسكان به كمية كبيرة من الخفافيش.

وعلى الفور انتقل مسؤولو الوحدة المحلية بالقشيش إلى المنزل المذكور، وتمت مطاردة الخفافيش بإشعال دخان مخلوط بمادة الشطة الحمراء المطحونة ووضعها بالمنزل لقتل الخفافيش، وذلك بحضور أسامه دسوقي رئيس الوحدة وإبراهيم حماد سكرتير الوحدة ومحمد الروبي ووإبراهيم سعودي مسؤول المتابعة بالوحدة.

وتمكنت الحملة من القضاء على كمية كبيرة من الخفافيش، وجرى التنبيه على صاحب المنزل بغلق جميع منافذ المنزل والاستمرار بمتابعته والاستمرار في المكافحة بهذه الطريقة للقضاء نهائيًا على الخفافيش.