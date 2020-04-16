مسيرة تكريم لبطلتين من «الجيش الأبيض» عقب تعافيهما من كورونا (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام عدد من أهالي سبك الأحد بمركز أشمون بتكريم 2 من الجيش الأبيض عقب خروجهما من مستشفى الحجر الصحي لإصابتهم بكورونا أثناء عملهما بمستشفى حميات أشمون. ونظم الأهالي مسيرة من مجموعة من الأشخاص يسيرون على مسافات متباعدة ويرفعون صور مرسومة للبطلتين وشهادتي تقدير لهما تحملان اسمهما وتوجه الأهالي إلى منازل البطولتين وقاموا بتقديم شهادات التقدير لهما. وأكدت عبير فرحات شرف وأحلام يونس العربي أنهما تعملان في مهنة التمريض منذ سنوات بمستشفى حميات أشمون وأن العدوى نقلت لهن من أحد المرضى. وعقب أخذ مسحة منهما وثبوت إصابتهما تم نقلهم إلى مستشفى الحجر الصحى وتقديم الرعاية والعلاج لهما حتى شفيا وعادا لمنازل أسرتهما. وأكدتا أنهما ملتزمتان بالعزل الصحي لمدة أسبوعين وستعودان لعملهما مرة أخرى لتؤديا واجبهما. Advertisements مسيرة تكريم لبطلتين من الجيش الأبيض عقب تعافيهما من فيروس الكورونا مسيرة تكريم لبطلتين من الجيش الأبيض عقب تعافيهما من فيروس الكورونا مسيرة تكريم لبطلتين من الجيش الأبيض عقب تعافيهما من فيروس الكورونا مسيرة تكريم لبطلتين من الجيش الابيض عقب تعافيهما من فيروس الكورونا الوضع في مصر

اصابات 2,673

تعافي 596

وفيات 196

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