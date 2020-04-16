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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عزة العشماوى أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت منذ قليل، الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، بعد صراع من المرض.
وقال المجلس القومى للأمومة والطفولة عبر صفحته الرسمية: "بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي بخالص الحزن والآسى الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة والتي وافتها المنية اليوم، داعين الله عز وجل أن يتغمدها برحمته وعفوه ورضوانه وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".
وكانت عزة العشماوي تقلدت عدة مناصب مهمة منها الأمين العام الأسبق للمجلس وعضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور ورئيس وحدة مكافحة الاتجار بالأطفال، إضافة إلى تقلدها منصب نائب رئيس اللجنة الإفريقية لخبراء حقوق الطفل بالاتحاد الإفريقي.
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