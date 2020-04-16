شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: متوقع استمرار الحظر الجزئى فى رمضان للحد من انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من المتوقع استمرار الحظر الجزئى فى شهر رمضان للحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفا :"بقول لأى حد بيفكر يسافر يوم شم النسيم وفر فلوسك لن يسمح لك بالسفر".

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وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج" على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن اللجنة المعنية بإدارة أزمة فيروس كورونا سوف تحدد عدد ساعات الحظر في شهر رمضان، مضيفا أن السيارات الخاصة سيكون مسموحا لها بالتحرك على الطرق حتى الثامنة مساء موعد تطبيق الحظر ولكن تم إيقاف أتوبيسات الرحلات.

وتابع نادر سعد: "أكمنة الشرطة سوف تكون منتشرة على الطرق لمنع التجمعات في الطرق الساحلية وتم إغلاق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات"، ومتابعا : "سيكون مسموح بمرور السياارت الخاصة على الطرق بين المحافظات، وسيكون مسموح لمن يرغب في الذهاب إلى الشاليه الخاص به في أي قرية سياحية، ولكن لن يسمح له بالذهاب للتجمع على الشواطيء ".

وتابع نادر سعد: "جوابات وإخطارات رسمية للقرى السياحية كي يمنع تواجد ملاك الشاليهات على الشواطيء وسيكون هناك فرق مراقبة تراقب هذا الأمر وعقوبات على المخالفات".